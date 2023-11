Conthey VS: Mit Stokomani eröffnet ein weiterer Billigladen in der Schweiz

Auch der französische Marken-Discounter Stokomani will sich in der Schweiz etablieren. Ein erster Laden hat in Conthey im Wallis bereits eröffnet.

1 / 3 Der Marken-Discounter Stokomani hat im Wallis einen ersten Laden eröffnet. (Archivbild) IMAGO/Pond5 Images Auf 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche werden Markenartikel zu Billigpreisen verscherbelt. IMAGO/ingimage Auch der niederländische Non-Food-Discounter will in die Schweiz kommen. (Archivbild) IMAGO/Manfred Segerer

Darum gehts Wie der niederländische Action will auch der französische Stokomani in der Schweiz abräumen.

Der Non-Food-Discounter hat im Wallis eröffnet – er bietet Markenartikel zu massiv tieferen Preisen als normal.

Weitere Läden der Kette sind zu erwarten.

Kürzlich wurde bekannt, dass die niederländische Non-Food-Kette Action eine Schweizer Tochterfirma mit Sitz in Basel gründete. Das Geschäft des Billigladens soll hierzulande ausgeweitet werden. Doch Action ist nicht der einzige Non-Food-Discounter, der in der Schweiz das Geschäft erobern will.

Doch auch Stokomani will ein Stück vom Kuchen, wie «Blick» schreibt. Der Franzose eröffnete Anfang November aber bereits eine Filliale in Conthey VS, wie «Konsider» zuerst berichtete.

Die Gruppe hat alleine in ihrer Heimat Frankreich über 140 Niederlassungen und ist auf billige Outlet-Waren spezialisiert. Das heisst nichts anderes, als dass in Conthey auf 1'000 Quadratmeter Verkaufsfläche nun Markenartikel angeboten werden – nur eben zu viel billigeren Preisen. Darunter Mode, Accessoires und Kosmetika, Haushaltswaren, Spielzeug und andere.

Darunter sollen rund 2’000 Artikel für weniger als 3 Franken erhältlich sein. Das Prinzip ist ganz einfach: Das Unternehmen, welches 1961 gegründet wurde, kauft die nicht verkaufte Ware bei Grosshändlern zum Niedrigpreis ein und verkauft sie zum Tiefpreis weiter.

So können teilweise bis zu 70 Prozent abgeschlagen werden. Wie bei Otto’s in der Schweiz oder TK Maxx in Deutschland.

Groupe Zouari hat bereits Geschäfte in der Schweiz

Laut «Blick» ist der Inhaber der Groupe Zouari in der Schweiz aber kein Unbekannter. Der Unternehmer Moez-Alexandre Zouari (52) ist Mehrheitseigentümer von mehreren Discountern, darunter Maxi Bazar und von diesen gibt es bereits einige in der Schweiz. Darunter einige in Winterthur ZH, Langenthal BE, Lyssach BE, Ostermundigen BE, Luzern, Zug oder Basel.

Kaufst du in Billigläden ein? Ja, mehr fürs Geld! Ja, aber nur Non-Food. Nein, ich will meine altbekannten Produkte aus Migros und Coop. Nein, aber ich sollte es ausprobieren.

Bereits die Pläne der Billig-Kette Action haben in der Kommentarspalte des Artikels eine heftige Diskussion in der Community ausgelöst.

Viele User erhoffen sich, dass die neue Konkurrenz am Billigmarkt den Schweizer Markt beleben wird und das diese dazu führen könnte, dass Preise in der Schweiz runterkommen. Doch eines ist klar: Aldi, Lidl und Otto’s müssen sich um mehr Konkurrenz fürchten, denn Stokomani wird sicherlich nicht der letzte seiner Art sein.

Den wegen der starken Inflation und der ständig schwindenden Kaufkraft in der Schweiz hat die Stunde der Billigläden geschlagen.