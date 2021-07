«Dubai als Bonus» - Marketing-Firma lockt Insta-Nutzer mit vermeintlichem Luxus-Lifestyle

Fette Autos, teure Klamotten und exklusive Ferien: Die Firma «IM Academy» wirbt auf Social Media mit einem Luxus-Lifestyle. Wer mitmacht, wird reich – so macht es zumindest der Anschein. Einer der Jung-Unternehmer, der hierzulande für die umstrittene Firma wirbt, ist der in Luzern wohnhafte Deutsche Jan Munderloh (25). Der Ex-Bankangestellte, der seit kurzem seine eigene Firma «Retired Young Consult GmbH» mit Sitz in Küssnacht am Rigi SZ gegründet hat, arbeitet seit fünf Jahren für die «IM Academy». Dieses ist auch ein Bestandteil seines neu gegründeten Unternehmens.