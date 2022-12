WM in Katar 2022: Marketingstrategie oder Tradition? Das sagen Experten zum Messi-Gewand

Was ist ein Bisht?

Laut Islamwissenschaftler Reinhard Schulze handelt es sich beim Bisht um ein traditionelles Kleidungsstück, das im arabischen Raum gern getragen wird. In gewissen Regionen werde es Personen umgelegt, die man besonders ehren möchte. «Diese Tradition gibt es in vielen nahöstlichen Kulturen und lässt sich nicht ausschliesslich auf die islamische Welt beschränken», sagt Schulze. «Das Gewand wird normalerweise aus Wolle, oft aus Kamelwolle, hergestellt und vor allem zu besonderen Anlässen getragen, insbesondere in den arabischen Ländern der Golfregion», erklärt Ali Sonay vom Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften der Universität Bern. «Am Sonntag hatte Katar gleich zwei Ereignisse zu feiern: einerseits den Nationalfeiertag, andererseits das WM-Finale. Dass Messi als Weltmeister das Gewand umgehängt bekommt, kann in diesem Kontext verstanden werden .»