Die Mutter Alioskis beleidigt - Marko Arnautovic entschuldigt sich – «ich bin kein Rassist»

Österreich besiegte Nordmazedonien 3:1 und feierte den ersten Sieg an einer EM.

In der 89. Minute hatte der China-Legionär den Ball zum 3:1 über die Linie gerollt. Anstatt zu jubeln allerdings wild gestikulierend in Richtung Ezgjan Alioski – dem ehemaligen Schaffhausen- und Lugano-Profi – geschimpft. Serbische Medien hatten dabei eine Beleidigung der Mutter des Spielers erkannt. Dem widersprach Arnautovic heftig. Via Instagram entschuldigte sich der 32-jährige Stürmer kurze Zeit später bei allen Albanern und Mazedoniern.