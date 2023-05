Marko Kovic soll SRF Objektivität lehren – Bürgerliche toben

«SRF ist zu einer neutralen, ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet. Da reicht es nicht, die Mitarbeitenden in einen Online-Kurs zu schicken. Das ist ein Armutszeugnis», sagt Rutz.

Das sorgt für Unmut, etwa bei SVP-Nationalrat Gregor Rutz, Mitinitiant der Initiative, die die Serafe-Gebühren auf 200 Franken beschränken will.

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft bietet den Mitarbeitenden neu ein Online-Seminar namens «Politisch objektiv berichten» an.

Im vergangenen Jahr kam es mehrmals vor, dass das SRF wegen unausgewogener Berichterstattung gerügt wurde. Jetzt bietet die SRG den Mitarbeitenden eine Weiterbildung zum Thema «politisch neutral berichten» an.

Dafür wurde Sozialwissenschaftler Marko Kovic engagiert. Das sorgt für scharfe Kritik aus bürgerlichen Kreisen: «Die Wahl von Marko Kovic ist sehr überraschend. So ein Mandat vergibt man nicht, indem man kurz nach geeigneten Personen googelt. Die Wahl zeigt, in welchen politischen Kreisen die SRG unterwegs ist», sagt FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen.

«Schwer enttäuscht von der SRG»

Dass die SRG überhaupt einen externen Berater hole, der den Mitarbeitenden zeigt, wie man neutralen Journalismus betreibe, sei ein Schuldeingeständnis: «Ich bin schwer enttäuscht von der SRG. Neutrale und objektive Berichterstattung gehört zum Kernauftrag der durch öffentliche Gelder finanzierten SRG . Mit diesem zweifelhaften Engagement gibt man all denen Recht, die sagen, die SRG habe politisch ein Schlagseite nach links.»

Laut Wasserfallen ist jetzt die Politik gefordert: «Die SRG hat einen politischen Auftrag. Wir müssen jetzt zwingend darüber diskutieren, was ihre Aufgabe in Zukunft sein soll und wie sie finanziert wird.»

«Das ist ein Armutszeugnis»

Auch SVP-Nationalrat Gregor Rutz, Mitinitiant der «200-Franken-sind-genug»-Initiative, übt Kritik: «Die ganze Geschichte ist völlig schräg. SRF lebt von öffentlichen Geldern und ist gemäss Konzession zu einer neutralen, ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet. Das ist eine Führungsaufgabe und müsste von den Chefredaktoren an jeder Redaktionssitzung überprüft werden. Da reicht es nicht, die Mitarbeitenden in einen Online-Kurs zu schicken. Das ist ein Armutszeugnis.»

«Persönliche Haltung von Marko Kovic spielt überhaupt keine Rolle»

SP-Nationalrat Jon Pult, Präsident der Kommission für Fernmeldewesen, hat eine klare Meinung zu dieser Kritik aus bürgerlichen Kreisen: «Das ist nichts als hysterisches Trommelfeuer gegen die SRG, wie ein kleiner Kreis von Libertären aus der SVP und Teilen der FDP es seit Jahren betreibt.» Den Auftrag Kovic zu geben, findet Pult absolut harmlos: «Er wird in der Sache kompetent sein, da spielt seine persönliche Haltung überhaupt keine Rolle.»

Pult weist zudem darauf hin, dass die Konzession ohnehin in der abschliessenden Kompetenz des Bundesrates liegt und nicht des Parlaments: «SVP-Bundesrat Albert Rösti hat entschieden, dass die Konzession so weitergeführt wird, bis in einer allgemeinen Auslegeordnung die Zukunft der SRG diskutiert wird, inklusive der Anti-SRG-Initiative. Das wird aber nicht mehr dieses Jahr der Fall sein.»