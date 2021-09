Nach Olympia-Coup - Marlen Reusser fährt im Zeitfahren zu WM-Silber

Marlen Reusser gewinnt an der Rad-WM in Flandern Silber im Zeitfahren.

Ist diese Frau überhaupt zu bremsen? An Olympia radelte Marlen Reusser überraschend zu Silber im Zeitfahren, vor zwei Wochen krönte sich die Bernerin im italienischen Trento überlegen zur neuen Europameisterin. Am Montagnachmittag legt Reusser an ihrem 30. Geburtstag noch einen drauf – in Flandern rast sie zu WM-Silber.