Marlen Reusser gewinnt am 32. Geburtstag EM-Gold

1 / 3 Marlen Reusser freut sich über den EM-Titel im Zeitfahren. IMAGO/Belga Es ist bereits ihr dritter Titel in Serie. IMAGO/Belga Ausserdem feiert die Bernerin am Mittwoch ihren 32. Geburtstag. IMAGO/ANP

Darum gehts Marlen Reusser realisierte in den Niederlanden den EM-Gold-Hattrick.

An ihrem 32. Geburtstag fuhr sie ihre Gegnerinnen in Grund und Boden.

Sie war im Siegerinterview überglücklich.

Stefan Bissegger sicherte sich Silber im EM-Zeitfahren.

Radrennfahrerin Marlen Reusser feierte in den Niederlanden gleich doppelt: Zum einen wurde die Bernerin am Mittwoch 32 Jahre alt. Zum anderen gewann sie zum dritten Mal in Serie den EM-Titel im Zeitfahren. Reusser zeigte eine überragende Leistung, distanzierte alle Gegnerinnen mindestens um 43 Sekunden. Sie benötigte für die 29,5 Kilometer 35 Minuten und 53 Sekunden.

Silber gewann die Britin Anna Henderson, Bronze ging an Christina Schweinberger aus Österreich. Neben Reusser war keine andere Schweizerin am Start. «Es ist sehr speziell, zum dritten Mal zu gewinnen. Es macht mich sehr glücklich – und dann noch an meinem Geburtstag, das ist ein sehr spezieller Tag», sagte sie im Siegerinterview.

Aufgabe an der WM

Noch vor über einem Monat musste Reusser das Zeitfahren an der WM in Glasgow mitten im Rennen aufgeben. Sie war als Topfavoritin auf den Titel gestartet, konnte aber nicht das umsetzen, was sie sich vorgenommen hatte. «Es war kein Problem, ich wollte das Rennen in dem Moment aufgeben», sagte die Schweizerin damals im SRF.

Sie habe gemerkt, dass sie nach all den Erfolgen in diesem Jahr eine Pause benötige und in diesem Moment nicht «hungrig» genug gewesen sei. Nun zeigte sie in den Niederlanden mit etwas Abstand, was wirklich noch in ihr steckt.

Stefan Bissegger gewinnt Silber

Reusser war nicht der einzige Rad-Star aus der Schweiz, der am Mittwoch triumphierte. Stefan Bissegger holte an der Rad-Europameisterschaft in den Niederlanden nämlich Silber im Zeitfahren. Der Titel ging an den Briten Joshua Tarling, Wout van Aert aus Belgien gewann Bronze. Stefan Küng erlebte einen bitteren Nachmittag. Lange sah es so aus, als ob er auch eine Medaille gewinnen würde, doch dann stürzte er kurz vor Schluss.