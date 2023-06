Radsport: Marlen Reusser gewinnt die Tour de Suisse

Hier fährt Marlen Reusser ins Ziel ein. SRF

Marlen Reusser – darum gehts Bei der Tour de Suisse der Frauen triumphiert Marlen Reusser.

Für die 31-Jährige ist es einer der grössten Erfolge in ihrer Karriere.

Die Schweizer Festspiele perfekt macht Elise Chabbey mit dem Gewinn des Bergpreistrikots.

«Es ist ganz etwas Spezielles für mich», freute sich Marlen Reusser am Dienstagnachmittag nach ihrem Gesamtsieg an der Tour de Suisse bei SRF. Die 31-jährige Bernerin gewann erstmals das prestigeträchtige Radrennen in ihrer Heimat und war kurz nach dem Rennen überglücklich und stolz über ihre Leistung.

«Unglaublich. Ich kann es noch nicht realisieren», so die ausgebildete Ärztin über ihren grossen Erfolg. EM-Titel und Medaillen bei WM und Olympia zum Trotz – der Triumph an der Tour de Suisse hat für Reusser einen sehr grossen Stellenwert. «Emotional in meinem Herzen ist dieser Sieg ganz hoch einzuordnen», verriet die frischgebackene Tour-Siegerin.

«Perfektes Szenario»

Grosse Freude hatte sie auch über den Support zahlreicher Fans. «Ich hatte das Gefühl, die ganze Schweiz pushte uns Schweizerinnen», so Reusser euphorisiert. Das Rennen selber sei am Dienstag durchaus schwierig gewesen. «Das war zum Schluss nicht ganz einfach. Ein Weilchen dachte ich, das wird noch spannend», erklärte die Frau aus Jegenstorf, die auf der vierten und letzten Etappe in und um Ebnat-Kappel als Dritte 37 Sekunden auf Tagessiegerin Niamh Fisher-Black einbüsste.

Ihrer neuseeländischen Teamkollegin möchte sie den Sieg aber gönnen. «Das war heute das perfekte Szenario, da auch Niamh ihren ersten grossen Sieg verbuchen konnte», meinte Reusser. Die Basis für den Triumph im viertägigen Rennen hatte Reusser im Zeitfahren am Sonntag gelegt, das sie für sich entschied. Auf der Schlussetappe verteidigte sie das Leadertrikot dann letztlich souverän. Mit Elise Chabbey sicherte sich zudem eine weitere Schweizerin das Bergpreistrikot. Reusser triumphierte in diesem Jahr bereits an der Baskenlandrundfahrt und beim Eintagesklassiker Gent-Wevelgem. Beim Rennen in Lüttich-Bastogne-Lüttich wurde sie Dritte.

