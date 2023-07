Chiara Ferragnis neues Haus in Mailand ist fast fertig

Erst vor wenigen Wochen zeigte Chiara Ferragni stolz ihre neue Villa am Comer See. Die Influencerin und Gatte Fedez (33) lassen sich zudem seit einem Jahr ein Haus in ihrer Heimat Mailand bauen. Nun teilt sie ein Update zu den Bauarbeiten.

Früher pendelten Chiara und Fedez zwischen ihrem Wohnsitz in Los Angeles und Mailand hin und her. Seit sie Eltern sind, haben sie ihren Wohnsitz fix in die italienische Metropole verlegt. Dort lebt die vierköpfige Familie in einem gemieteten Penthouse im modernen Citylife-Wohnquartier. Die Umgebung gefällt ihnen zwar, jedoch benötigen sie seit der Geburt von Tochter Vittoria (2) mehr Platz. Das Paar lässt sich deshalb ein zweistöckiges Haus im südlichen Teil des Citylife-Quartiers bauen.