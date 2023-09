Marokko: Erdbeben erschüttert Südwesten Marokkos – mindestens 30 Tote

Es kam zu starken Erschütterungen und Menschen rannten in Panik aus den Häusern.

In Marokko ereignete sich am späten Freitagabend ein Erdbeben der Stärke 6,8.

Ein starkes Erdbeben hat am späten Freitagabend Marokko erschüttert. Das Beben der Stärke 6,8 ereignete sich laut der US-Erdbebenwarte USGS 71 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Der erste Erdstoss erfolgte demnach um 23.11 Uhr (Ortszeit, 00.11 Uhr MESZ), die Tiefe des Bebens wurde mit 18,5 Kilometern angegeben. Die auf Erdbeben in der Mittelmeerregion spezialisierte Forschungsgesellschaft EMSC gab die Stärke des Bebens mit 6,9 an.