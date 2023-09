Marokko: Spannungen in der Erdkruste verursachten das Erdbeben

Die 26-jährige A.W. aus dem Kanton Aargau befindet sich derzeit in Rabat, der Hauptstadt Marokkos. «Wir telefonierten gerade mit Familienmitgliedern in Fkih Ben Salah, als das Erdbeben passierte», erzählt sie gegenüber 20 Minuten. Am Telefon seien plötzlich nur noch Schreie zu hören gewesen. «Kurz darauf fing auch bei uns in der Altstadt das Beben an – der Boden zitterte, die Lampen schwangen hin und her, die Bilder drohten von der Wand zu fallen. Es fühlte sich an wie auf einem Schiff», sagt W.