Marokko: Erdbeben erschüttert das Land

Bei einem starken Erdbeben im Südwesten Marokkos sind mindestens 632 Menschen ums Leben gekommen. 329 weitere Menschen seien verletzt worden, wie das Innenministerium am Samstag erklärte. Das Beben der Stärke 6,8 ereignete sich laut der US-Erdbebenwarte USGS am Freitag um 23.11 Uhr (Ortszeit, Samstag um 00.11 Uhr MESZ) 71 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Die auf Erdbeben in der Mittelmeerregion spezialisierte Forschungsgesellschaft EMSC gab die Stärke des Bebens mit 6,9 an.