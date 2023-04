Gefährlichster Ort der Erdgeschichte: Marokko lässt du während einer Zeitreise besser aus

«Zeitreisende würde nicht lange überleben»

Auch verschiedene Krokodile, die eine Länge von bis zu 12 Metern erreichen konnten, tummelten sich in den Flüssen und Seen. Der Forscher Nizar Ibrahim erklärt: «Dies war wohl der gefährlichste Ort in der Geschichte des Planeten Erde, ein Ort, an dem ein menschlicher Zeitreisender nicht lange überleben würde.»