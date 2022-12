Live-WM: Marokko oder Kroatien – wer gewinnt den kleinen WM-Final?

Das Überraschungsteam Marokko geht stark ersatzgeschwächt in das Spiel um Platz drei. Bayern Münchens Profi Noussair Mazraoui sowie die beiden Stamm-Innenverteidiger Romain Saiss (Besiktas Istanbul) und Nayef Aguerd (West Ham United) stehen am Samstag aus Verletzungsgründen nicht in der Startelf für das Spiel gegen Kroatien. Im Mittelfeld ersetzt Abdelhamid Sabiri von Sampdoria Genua den bei diesem Turnier bislang so starken Azzedine Ounahi (SCO Angers). Die Top-Stars Achraf Hakimi und Hakim Ziyech stehen ebenfalls in der Startelf.