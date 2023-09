Marokko: Schweizer Paar erlebte Erdbeben in Marrakesch hautnah mit

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Marokko zu einem verheerenden Erdbeben. Ein Schweizer Paar hat das Erdbeben in Marrakesch hautnah miterlebt.

Nach dem Erdbeben im Südwesten Marokkos sind Stand Samstagmorgen mindestens 632 Menschen ums Leben gekommen. Besonders betroffen ist die Stadt Marrakesch.

Jessica Matzig und ihr Freund Konrad Ilg befinden sich derzeit gerade auf einem Roadtrip durch Marokko. Das junge Paar aus der Schweiz kam am Freitagabend in Marrakesch an und erlebte das Beben hautnah mit.

«Beim Zähneputzen begann es zu wackeln»

«Wir erreichten den Campingplatz in Marrakesch um etwa halb acht Uhr abends», erzählt Matzig. Nach dem Abendessen wollten sie und ihr Freund um kurz nach elf Uhr abends Zähneputzen gehen. Bei den WC-Gebäuden mussten sie sich trennen – Matzig ging ins Frauenbad, Ilg zu den Männern.

«Kaum hatte ich angefangen, die Zähne zu putzen, begann alles zu wackeln», erzählt Matzig. In der ersten Sekunde habe sie sich gewundert, was der Grund sein könnte. Ein Zug, der vorbeirauscht? «Dann wurde mir aber schnell bewusst, dass es ein Erdbeben sein muss – und zwar ein heftiges», sagt sie. «Ich realisierte, dass ich schnellstmöglich aus dem Gebäude raus muss.»

«Fühlt sich apokalyptisch an»

Mit der Zahnbürste noch im Mund rannte sie aus dem Toilettengebäude. Ihr Freund habe denselben Instinkt gehabt und sei ebenfalls laut nach ihr rufend aus dem kleinen Gebäude geflohen. «Wir sprangen uns in die Arme und standen beide unter Schock», so Matzig. Die meisten Leute auf dem Campingplatz hätten schon geschlafen. Die wenigen, die wach waren, hätten geschrien.

«Wir hatten extreme Angst – es war surreal», erzählt das junge Paar. «Wenn man so etwas noch nie erlebt hat, fühlt es sich apokalyptisch an», ergänzt Matzig. Es sei schwierig, abzuschätzen, wie lange die Erde gebebt habe. Das Paar schätzt jedoch, dass das Erdbeben rund 20 bis 30 Sekunden angehalten habe.

«Machen uns Sorgen um die Menschen in der Stadt»

«Nach dem Erdbeben waren wir fast die ganze Nacht wach und konnten nicht schlafen», erzählt Matzig. Erst gestern seien die beiden durch das Atlasgebirge gereist, wo das Epizentrum des Bebens vermutet wird. «Wir haben auf dem Weg die armen Leute in ihren Hütten im Gebirge gesehen – es ist auf den ersten Blick klar, dass diese Häuser nicht stabil sind», erzählt Matzig. «Es ist furchtbar, sich vorzustellen, wie es diesen Menschen nun wohl geht», so Ilg.

Auch an der Stadt Marrakesch sei das Paar vorbeigefahren. «Wir machen uns sehr Sorgen um die Menschen in der Stadt. Die Gebäude sahen überhaupt nicht solide aus», so Matzig. Die beiden hätten Angst, dass viele unter den Trümmern begraben liegen.

Weiterreise bleibt unklar

Die Gefahr von Nachbeben ist weiterhin sehr hoch, der Schock sitze beim jungen Paar noch tief. «Wir sind jetzt sehr verunsichert, was wir tun sollen», sagt Matzig. In die Küstennähe könnten sie nicht, weil die Gefahr eines Tsunamis bestehe. «Heute wäre der Plan gewesen, in Richtung Stadt zu fahren – das wäre jetzt aber viel zu gefährlich.» Das Paar bleibe wohl bis auf weiteres auf dem Campingplatz und verfolge die Kommunikation und Ratschläge des Eidgenössischen Amts für auswärtige Angelegenheiten (EDA).