Zieht Marokko in den WM-Final ein? Karim Rossi glaubt daran

1 / 8 Karim Rossi spielte schon in Luxemburg (hier zu sehen). Derzeit steht er in Indonesien bei Dewa United unter Vertrag. imago images/Majerus Der 28-Jährige freut sich auf den Halbfinal zwischen Marokko und Frankreich. Instagram Er sagt: «Ich glaube, dass Marokko den Final erreicht.» Instagram

Darum gehts Am Mittwoch spielt im WM-Halbfinal Marokko gegen Frankreich.

20 Minuten hat mit dem schweiz-marokkanischen Doppelbürger Karim Rossi gesprochen.

Der Fussballer spricht über den Erfolg und dessen Bedeutung.

«Ich glaube, dass Marokko den Final erreicht. Jetzt ist alles möglich, auch weil wir viel weniger Druck als alle anderen Nationen haben.» Das sagt Karim Rossi. Er ist schweiz-marokkanischer Doppelbürger. Der 28-Jährige verbrachte seine Jugendzeit bei GC, dann wechselte er zu Stoke City. Später stand er bei Schaffhausen oder Lugano unter Vertrag, kickte in Schweden und Luxemburg – mittlerweile spielt er in Indonesien bei Dewa United.

Rossis Vater kam mit 19 Jahren in die Schweiz und hat hier die Mutter des Fussball-Profis kennengelernt. Rossi erzählt, dass er viel Kontakt zu seiner marokkanischen Familie habe. Sein Onkel Youssef (49) ist ehemaliger Nationalspieler Marokkos und stand bei der WM 1998 im Einsatz. Rossi schwärmt: «Ich besuche meine Familie jeden Sommer. Marokko ist in meinem Herzen, in meinem Blut.» Ja, als 20 Minuten den 28-Jährigen am Telefon erreicht, ist seine Freude, die Begeisterung über das Land und dessen Triumph an der WM spürbar.

Marokkos Sofiane Boufal schnappt sich nach dem Sieg im Viertelfinal gegen Portugal seine Mutter, Zoubida Belmoulat, um mit ihr auf dem Rasen den Halbfinal-Einzug zu feiern. Twitter

«Ich habe sofort meinen Vater angerufen»

Am Mittwochabend spielt Marokko im WM-Halbfinal gegen den amtierenden Weltmeister aus Frankreich (ab 20 Uhr live bei uns). Ein Spiel wie einst der Kampf David gegen Goliath! So hat Frankreich noch nie ein Spiel gegen Marokko verloren, das Team um Superstar Kylian Mbappé ist der haushohe Favorit.

Aber das marokkanische Team ist bis in die Haarspitzen motiviert. Und die Mannschaft ist auch nicht chancenlos. So hat bisher bei dieser Weltmeisterschaft kein gegnerischer Spieler ein Tor gegen Marokko erzielt. Das einzige Gegentor entstand durch ein Eigentor gegen Kanada. Ebenso schaffte das Team mit dem Einzug in den Halbfinal bereits Historisches. Noch nie kam eine afrikanische Mannschaft bei einer WM so weit.

«Nach dem Halbfinal-Einzug habe ich sofort meinen Vater angerufen und die Familie in Marokko», erzählt Rossi lachend. Die Stimmung im Land sei unglaublich. «Ich kann das mit Worten gar nicht beschreiben. Am liebsten wäre ich auch vor Ort und würde es miterleben.» Schon, dass die WM erstmals im arabischen Raum stattfinde, sei unglaublich. Doch der Erfolg jetzt würde alles toppen. «Es ist ein Geschenk für alle Menschen aus Marokko, Afrika und dem arabischen Raum», so der Fussballer am Telefon.

Ein Erfolg nicht nur für Marokko

Bilder und Videos unterstreichen seine Aussage. Als Marokko den Halbfinaleinzug feierte, war die Freude grenzenlos. Marokkaner weltweit feierten, in Rabat liess sich auch König Mohammed VI. die Feierlichkeiten nicht nehmen. Die Limousine mitsamt dem Monarchen auf der Rückbank versank auf offener Strasse im Freudentaumel.

Aber auch in anderen Teilen der arabischen Welt war die Glückseligkeit gross: Autokorsos in Jordanien, feiernde Fans in Tunis und Kairo, Glückwünsche vom irakischen Prediger Moktada al Sadr und dem libyschen Ministerpräsidenten Abdulhamid al Dbeibah. Sebastian Sons, Experte für die Golfregion, sagte dem «Tagesspiegel»: «Der Erfolg der marokkanischen Nationalmannschaft hat das Gefühl der arabischen Einheit verstärkt und lenkt von regionalen Zwistigkeiten und Rivalitäten ab.» Rossi bestätigt das und meint: «Ich habe keine Worte.»

Gegen Frankreich erwartet er ein intensives Spiel – auch wegen der geschichtsträchtigen Zeit der Kolonialisierung und den Kriegen. Marokko ist erst seit 1956 von Frankreich und Spanien unabhängig. «Die Geschichte wird man spüren: im Stadion, bei den Fans weltweit und auch auf dem Platz», glaubt Rossi, der dann festhält: «Frankreich ist der Favorit, aber wir werden gewinnen.»

Gewinnt Marokko gegen Frankreich? Ja. Nein. Ist mir egal.