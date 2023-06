Mars bringt die Milky Way Crispy Rolls zurück

Die Leserschaft von 20 Minuten vermisst die Milky Way Crispy Rolls. Bald kommts zum Comeback: Mars bringt die Schoggi-Waffeln zurück in die Regale – aber nur für kurze Zeit.

Diese Produkte und ihre dazugehörigen TV-Werbespots waren Kult. 20min/Tarek El Sayed

Crispy Rolls: Darum gehts Ende Mai schloss Mars ein Comeback der Milky Way Crispy Rolls noch aus.

Bald kommen sie aber doch zurück, in limitierter Ausführung – und auch in der Schweiz.

Wie lange die Waffeln in den Regalen sein würden, sei von der Nachfrage abhängig, sagt Mars.

Die Leserinnen und Leser von 20 Minuten vermissen einige Produkte, die es früher mal gab und heute nicht mehr in den Regalen zu finden sind: am meisten das Shampoo Gloria, das Getränk Passaia und die Milky Way Crispy Rolls. Die Chance auf ein Comeback sei klein, sagten die Hersteller Ende Mai zur Redaktion.

Die Crispy Rolls waren Waffeln mit Milchcreme-Füllung, getunkt in Schokolade. Mars stelle sie nach einem Wechsel der Produktionsstätte nicht mehr her, so das Unternehmen Ende Mai: «Leider bedeutet dies, dass das Produkt nun nicht mehr erhältlich ist und auch nicht mehr auf dem europäischen Kontinent eingeführt wird.»

Crispy Rolls kommen doch zurück

Nun hat sich Mars nochmals bei 20 Minuten gemeldet, mit einer freudigen Nachricht für Crispy-Rolls-Fans: Die Waffeln sollen im Herbst für einen limitierten Zeitraum doch wieder verfügbar sein – auch in der Schweiz. Wie lange sie dann in den Regalen stünden, sei von der Nachfrage abhängig und nur schwer vorauszusagen.

Sicher sei, dass die Crispy Rolls nur beschränkt verfügbar sein würden, da sie nicht zum Standardsortiment zählten. Mars beziehe das Produkt neu von seinen weltweiten Schokoladenfabriken. «Es kommt nicht wegen 20 Minuten zurück, das war tatsächlich nur ein Zufall», sagt der Hersteller. «Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass es kommt und hoffentlich auch vielen 20-Minuten-Leserinnen und -Lesern den Tag versüsst.»

Die TV-Werbung der Marke Milka war in den 90er-Jahren allseits bekannt. Vor allem auch wegen des Werbeslogans «Die schönsten Pausen sind lila». Youtube/AlteReklame

Aber warum gibt es die Waffeln nur für kurze Zeit? «Unser Portfolio basiert auf verschiedenen Komponenten, wobei die Nachfrage der Verbraucher im Mittelpunkt steht», sagt Mars. Man werde die Performance im Markt evaluieren. Auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen sei entscheidend, ebenso die Produktionskapazitäten.

Diese Kult-Marken gibt es nicht mehr

In den letzten Jahren sind viele Marken verschwunden, unter anderem Rivella Gelb, der Pingu-Sirup aus der Migros oder die Milka Lila Pause. Auch das Gloria-Shampoo, das es früher in der Migros gab, hat eine Lücke hinterlassen: «Dieser Duft war so toll und die Haare dufteten tagelang danach», sagt Leserin Nadine.

Rivella statt Mivella, Haribo statt Gomz Die Migros setzt stark auf Eigenmarken, doch bei einigen blieb der gewünschte Erfolg aus. So geschehen bei Mivella, das Migros 2008 durch das Original ersetzte. Ende 2022 traf es auch Gomz, die hauseigenen Gummibärchen der Migros. Sie mussten dem Haribo-Original weichen.

Verschiedene Produkte feierten ein kurzzeitiges Comeback, verschwanden dann aber wieder aus dem Sortiment. So zum Beispiel die Onion Rings von Snacketti, nachdem dies eine Facebook-Gruppe mit 12’000 Mitgliedern gefordert hatte. Seit etwa zwei Jahren sind sie aber endgültig verschwunden.

