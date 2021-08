Nasa : Mars-Rover scheitert beim Sammeln von Gesteinsproben

«Perseverance» soll auf dem Mars nach Anzeichen für Leben suchen. Ein erster solcher Versuch hat nicht das erhoffte Ergebnis erbracht.

Der Mars-Rover «Perseverance» ist mit seinem ersten Versuch, Gesteinsproben des Roten Planeten zu sammeln, gescheitert. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa veröffentlichte am Freitag zwar Bilder einer kleinen Aufschüttung mit einem Loch in der Mitte – es ist das erste Loch, das jemals von einem Roboter auf dem Mars gebohrt wurde. Von dem Rover übermittelte Daten zeigten jedoch an, dass bei der Bohrung kein Gestein eingesammelt wurde.