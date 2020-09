Nach dem Marschverbot in Zürich findet das «Marsch fürs Läbe»-Treffen auch in Winterthur nicht statt.

Nach dem Marschverbot für den «Marsch fürs Läbe» in Zürich planten die Veranstalter am 19. September ein Treffen im Kongresszentrum gate27 in Winterthur. Daraus wird nun nichts, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben. Die Geschäftsleitung des Lokals habe den Veranstaltern das Gastrecht entzogen. «Wir bedauern den Entscheid ausserordentlich», heisst es.