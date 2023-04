Staatspersonal: «Marschhalt» – Bürgerliche fordern Abbau in der Bundesverwaltung

Die Zahl der Beschäftigten ist im öffentlichen Sektor stärker gewachsen als in der Privatwirtschaft. «Anstatt effizienter zu werden, baut der Bund stattdessen an allen Ecken und Enden aus», sagt SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi.

Für die SP ist klar, dass das Wachstum auf die Veränderung in der Gesellschaft zurückzuführen ist.

Die SVP will sogar Stellen abbauen und auf maximal 35’000 Angestellte beim Bund beschränken.

Gemäss einer neuen Studie des liberalen Think-Tanks Avenir Suisse ist die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Sektor in den Jahren 2011 bis 2019 um 13 Prozent gestiegen – während die Privatwirtschaft nur acht Prozent zulegte.

In ihrem finanzpolitischen Positionspapier fordert die SVP etwa eine Reduktion des Bundespersonals von mehr als 38'000 auf maximal 35’000 Angestellte und einen Deckel der Personalausgaben bei fünf Milliarden Franken. «Anstatt effizienter zu werden, bauen sie stattdessen an allen Ecken und Enden aus», sagt SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi. «Der durchschnittliche Bundesangestellte, die Putzfrau mitgerechnet, verdient 125’000 Franken im Jahr – dazu kommen teure Privilegien», so Aeschi.