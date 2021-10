Wegen Streik der Kehrichtabfuhr – Marseille nach Sturm mit Abfallteppich bedeckt

Nach heftigen Niederschlägen kam es in Frankreich zu Beginn dieser Woche in mehreren Städten zu Überflutungen. In Marseille wurden dadurch grosse Mengen Abfall an den Strand gespült.

1 / 6 Am Marseiller Strand bietet sich zurzeit ein tristes Bild. Die heftigen Regenfälle vom 4. Oktober verteilten rund und um die Stadt grosse Mengen an Abfall. Nicolas Tucat/AFP Während die einen sich erstmal ein Bild der Verschmutzung machen … Nicolas Tucat/AFP … sind an ersten Stränden bereits Reinigungsaktionen angelaufen, an denen sich auch freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligten. Christophe Simon/AFP

Darum gehts In einigen Teilen Frankreichs fiel innert einer Nacht so viel Regen, wie normalerweise in einer Zeitspanne von drei bis vier Monaten erwartet wird.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern von Marseille wurde geraten, ihre Häuser vorerst nicht zu verlassen.

Das Personal der Marseiller Kehrichtabfuhr befindet sich seit mehreren Wochen im Streik, wodurch sich in der Stadt grosse Abfallmengen angesammelt haben.

Nun haben die Wassermassen den Abfall auf die Strassen und Strände von Marseille gespült.

Seit mehreren Tagen wurden grosse Teile Frankreichs von heftigen Niederschlägen heimgesucht. In Marseille wurden die Schulen geschlossen, Bürgermeister Benoît Payan rief die Bevölkerung am Montag dazu auf, das Haus wenn möglich nicht zu verlassen. Nun, da die Regenfälle zumindest teilweise nachgelassen haben, wird erstmals das Ausmass der Schäden und Verschmutzungen klar. In der Millionenmetropole Marseille sind Strände und Strassen gesäumt von Abfall, wie Videos auf Twitter zeigen.

Ein Grund für die schiere Menge an Getränkedosen, Kunststoffverpackungen und Plastiksäcken dürfte der Streik sein, in dem sich das Reinigungspersonal der Stadt Marseille seit mehreren Wochen befindet. Der Streik wurde am 23. September ausgerufen, nachdem die Stadt Marseille verkündet hatte, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kehrichtabfuhr künftig bei gleichbleibendem Lohn pro Tag zwei Stunden länger arbeiten müssen. Zwar wurde der neue jährliche Stundenansatz mittlerweile von 1607 Stunden auf 1530 reduziert, die Angestellten der städtischen Kehrichtabfuhr setzten ihren Streik dennoch fort. So waren vor wenigen Tagen mitten in der Stadt noch grosse Müllberge zu sehen, die nun von den Wassermassen in der nahen Umgebung verteilt wurden, wie die französische Zeitung BFM berichtet.

1 / 2 Durch den Streik des Kehrichtabfuhr-Personals stapelt sich der Müll seit Wochen nicht nur im Marseiller Stadtzentrum … Christophe Simon/AFP … sondern auch unmittelbar am Hafenbecken. So fanden die Abfälle bei den Unwettern vom Montag schnell den Weg ins Meer, wo sie nur schwer einzusammeln sind. Christophe Simon/AFP

Das Unwetter hat auch Autos und Busse davongeschwemmt, ausserdem wurde ein Grossteil der Abflüsse durch Abfälle verstopft, was die Beseitigung der Wassermengen zusätzlich erschwerte. Mittlerweile wurden alle Sturmwarnungen aufgehoben. In Marseille blieben allerdings auch am Dienstag zwölf Schulen und mehrere benachbarte Kommunen geschlossen, um zuerst die Sicherheit der Gebäude zu gewährleisten.