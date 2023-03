Marsel Fazlic: 14-Jähriger ist mehrfacher Kickbox-Weltmeister

In seiner Alters-und Gewichtsklasse gewann er schon drei Weltmeister-Titel im Kickboxen. Den letzten 2022, als er in der Türkei im Entscheidungsfight einen Einheimischen durch K. o. besiegte.

In seiner Alters- und Gewichtsklasse gewann er schon drei Weltmeister-Titel im Kickboxen. Den letzten 2022, als er in der Türkei im Entscheidungsfight einen Einheimischen durch K. o. besiegte. Dazu triumphierte er im letzten Jahr an der Internationalen deutschen Kickbox-Meisterschaft. Auch im Karate wurde er bereits Schweizer Meister. Kurz: Fazlic heimst einen Titel nach dem anderen ein. «Alle meine Trophäen sammle ich in zwei Vitrinen daheim», erzählt er und lacht. «Aber sie sind jetzt bereits überfüllt, es braucht eine Dritte.»