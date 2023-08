Riesen Stimmung – Joji heizt dem ZOA-Publikum so richtig ein

Nun steht Marteria auf der Hauptbühne. Die Fans, die trotz der Hitze in der Sonne stehen und das Konzert verfolgen, freuen sich.

So auch Inge (26) (links auf dem Bild). Sie konnte sein Konzert im Dezember leider nicht besuchen. «Daher freue ich mich jetzt umso mehr», sagt sie. Da es aber sehr heiss sei, verzichtete sie auf ihr Marteria-Shirt.

Inge hat Marteria bereits vier Mal gesehen. So wenig Leute habe sie aber noch nie an einem Konzert des Rappers gesehen. «Wir sind schon etwas verwirrt.» Die 26-Jährige ist zusammen mit ihrer Schwester Maja am Zürich Openair.