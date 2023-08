Martha Stewart kühlt Drink mit Eisberg-Eis und erntet Kritik

Der Lifestyle-Guru lässt ihre Community an ihrer Island-Grönland-Kreuzfahrtreise teilhaben. Doch in Zeiten des Klimawandels kommt das gar nicht gut an.

Darum gehts Martha Stewart (82) erlebt gerade eine abenteuerliche Reise auf einem Kreuzfahrtschiff durch Grönland.

Dabei teilt der Lifestyle-Guru fleissig Bilder, die aber auf Instagram nicht nur Likes einbringen.

Die Community bezeichnet Stewart als «taktlos» und «elitär».

Martha Stewart (82) – noch vor wenigen Monaten für ihren frischen Look auf dem Cover der «Sports Illustrated» gefeiert – sieht sich aktuell mit einem Shitstorm auf Instagram konfrontiert. Grund: Die TV-Köchin teilte Bilder ihrer Island-Grönland-Kreuzfahrt und schrieb dazu: «Wir haben tatsächlich einen kleinen Eisberg für unsere Cocktails heute Abend eingefangen».

Zu sehen ist Stewart, ganz in Beige gekleidet, dazu ein Drink in passender Farbe mit Eiswürfeln. Auf weiteren Fotos sind grosse Eisbrocken auf einem Tablett zu sehen, dann die Reisegruppe mit Champagnergläsern beim sich gegenseitig Zuprosten und Gletscher-Aufnahmen in der natürlichen Umgebung.

«Das ist einfach taktlos»

In der Diskussion um den Klimawandel geraten auch Grönlands schmelzende Gletscher immer wieder in die Schlagzeilen – ein sensibles Thema also. In Kombination mit der luxuriösen Kreuzfahrt, der Reiseart, die von Umweltschutzorganisationen als besonders klimaschädlich eingestuft wird, kommt Stewart mit ihrem Post bei den Followerinnen und Followern gar nicht gut an.

«Damit sagst du buchstäblich: ‹Sch**** auf die Klimaerwärmung›», kritisiert ein User. Ein anderer schreibt: «Ich liebe eigentlich Martha und den Exzess ihres Lebens, aber normalerweise geht es bei ihr um schöne Gärten, Einrichtung und Essen – aber wohlhabende Weisse, die ihre Eisberg-Cocktails trinken, während die Welt in Flammen steht, sind einfach taktlos.»

Martha Stewart äusserte sich besorgt über den Klimawandel

In einem weiteren Kommentar heisst es: «Während sich das Klima aufgrund der Profite von ein paar Tausend Menschen erwärmt, machen Milliardäre Ferien bei den schmelzenden Eisbergen, sammeln sie ein und halten damit ihre Cocktails kühl.» Kritisiert wird auch, dass sich Stewart, wohl gerade erst kürzlich, besorgt über das Klima äusserte, nachdem ihre Einfahrt in New York nach einem schweren Unwetter quasi unter Wasser gestanden hatte. «Das Abschmelzen von Eisbergen für einen Cocktail wird da sicherlich nicht helfen und von dem Schiff, auf dem sie gerade sitzen, fange ich schon gar nicht erst an», heisst es dazu in einem Kommentar.

Doch nebst all der Kritik gibt es auch Unterstützung für den Lifestyle-Guru: «Die ganzen Hater hier würden es wohl vorziehen, wenn Martha Wasser aus der Flasche nimmt, das vom Eisberg kommt, es erst im Tiefkühler für ein paar Tage einfriert und dann für ihren Drink verwendet.» Eine Userin meint: «Es ist ja nicht so, als würde sie das Eis persönlich abschmelzen – das passiert während des Sommers automatisch. Dieser Eisblock wäre am Tag darauf ohnehin schon Wasser.»

Stewart selbst liess sich offensichtlich nicht die Ferienstimmung verderben und teilte unbeirrt auch Eindrücke von den nächsten Tagen ihrer Reise. Zu der Kritik äusserte sich die TV-Köchin bislang nicht.