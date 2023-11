Martigny: Teenager brachen in mehrere Häuser ein

Am Nachmittag des 11. Oktober 2023 kontaktierte eine Einwohnerin von Martigny VS die Notrufnummer 117 der Kantonspolizei, nachdem sie eine fremde Person in ihrem Wohnzimmer festgestellt hatte. Die teilt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung mit. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht. Einige Minuten später meldete eine Drittperson, wonach sich drei Personen in einem Privatgarten eines anderen Hauses aufhielten.