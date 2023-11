Martigny VS: Verdächtiges Verhalten – Mann (40) bei Primarschule festgenommen

Der 40-jährige Mann verhielt sich in der Nähe einer Schule auffällig und sprach Kinder an.

Ein Mann sprach in Martigny Kinder vor einer Schule an.

Die Polizei in Martigny hat am letzten Freitag in der Nähe einer Grundschule einen 40-jährigen Mann festgenommen. Besorgte Eltern hatten zuvor einen verdächtigen Mann gemeldet, welcher im Stadtteil La Bâtiaz in der Nähe der Schule Chemin du Milieu Kinder angesprochen hatte. Die Polizei verhörte ihn am Freitagmorgen zunächst, bevor sie sie ihn wenige Stunden später in Martigny-Bourg festnahm.