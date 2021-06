Taskforce-Chef  - Martin Ackermann tritt zurück

Martin Ackermann an der Point de Press vom 18.05.21.

Seit dem letzten Sommer führte der ETH-Professor Martin Ackermann die Swiss National COVID-19 Science Taskforce an. Nun übernimmt Tanja Stadler die Leitung des Gremiums. In einem Beitrag auf der Webseite der Taskforce ist von einer «neuen Lage» und «angepassten Bedürfnissen» die Rede.

Stadler ist seit der Gründung der Task Force Mitglied. Sie unterrichtet als Professorin für Biosystemwissenschaft und -technik in Zürich und Basel. Der Wechsel an der Spitze soll am Übergang hin zur vom Bundesrat ausgerufenen «Normalisierungsphase» geschehen.