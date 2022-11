Verhandlung mit Putin in Russland - wie weit soll schweizer Neutralität gehen?

Gemäss Wobmann sehe die Ukraine, Russland und auch die USA die Schweiz nicht mehr als neutral an.

«Deshalb brauchen wir nun diese Initiative, die genau festlegt, dass die ‹immerwährende, bewaffnete Neutralität› in die Verfassung gehört und sich die Regierung daran zu halten hat», so SVP-Nationalrat Walter Wobmann.

«Wenn Bundesrat Cassis nach Kiew geht und sich dort zeigt, wäre es super, wenn er am gleichen Tag verkünden würde, später gehe er nach Moskau», sagt GLP-Nationalrat Martin Bäumle.

Mit der am Dienstag lancierten Neutralitätsinitiative soll der Begriff der Neutralität in der Verfassung geändert werden.

GLP-Nationalrat Martin Bäumle will, dass Bundesrat Cassis auch Moskau besucht.

Nach dem überraschenden Besuch von Bundesrat Cassis in Kiew im Oktober führt die Schweiz seit Wochen auf verschiedensten Ebenen Diskussion über traditionelle Neutralität und Solidarität mit der Ukraine.

GLP-Nationalrat Martin Bäumle setzt weiterhin auf Verhandlungen mit Putin. «Wenn Bundesrat Cassis nach Kiew geht und sich dort zeigt, wäre es super, wenn er am gleichen Tag verkünden würde, später gehe er nach Moskau», sagte er in einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten». Die Schweiz könnte noch immer etwas bewegen – eine Verhandlung mit Putin sei der einzige Weg. «Beide Seiten müssen an den Tisch sitzen», fordert Bäumle.