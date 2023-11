Martin Laurello: Der Mann mit dem drehbaren Kopf

In dieser undatierten Aufnahme zeigt Martin Laurello, was er kann. PD

Darum gehts Martin Laurello wurde 1885 in Nürnberg geboren.

Nach einem schweren Unfall als Akrobat konnte er plötzlich seinen Kopf nach hinten drehen.

Er perfektionierte die Fähigkeit und wurde in den USA als «Menschliche Eule» berühmt.

Seine verlassene Ehefrau liess in später verhaften – mitten in einem Auftritt.

In den Freakshows des 19. und 20. Jahrhunderts konnte das Publikum gegen gutes Geld allerlei Menschen bestaunen, die nicht der Norm entsprachen. Unter all diesen oft tragischen Gestalten stach Martin Laurello heraus. Er hatte eine Fähigkeit, die er mit niemandem sonst teilte: Er konnte seinen Kopf fast vollständig nach hinten drehen.

Martin Laurello, der 1885 in Nürnberg als Martin Emmerling geboren wurde, trat zuerst in Deutschland und später in ganz Europa als Akrobat und Schlangenmensch auf. In dieser Zeit lernte er seine erste Frau, die Trapezkünstlerin Laura kennen, wie der «Spiegel» schreibt. Nach einem Sturz in St. Petersburg brach er sich sämtliche Knochen und musste Monate im Spital verbringen – und stellte dabei fest, dass er den Kopf plötzlich um 120 Grad nach hinten drehen konnte. Eine Geschäftsidee witternd trainierte er anschliesssend mehrere Jahre eisern, um seine neugewonnene Fähigkeit zu perfektionieren und den Kopf noch weiter nach hinten zu drehen.

Während eines Engagements in einem Varieté in Chemnitz wurde sein Potenzial schliesslich von einem Vertreter des US-Zirkus Ringling Bros. and Barnum & Bailey entdeckt. Dieser machte ihm sofort ein Angebot, und so folgte Emmerling wie viele andere Europäerinnen und Europäer in dieser Epoche dem Ruf Amerikas.

Laurello wird zur «Menschlichen Eule»

1921 traf er, begleitet von seiner neuen Frau Emilia, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein. Seinen Familiennamen hatte er abgelegt und bald kannte ihn ganz Amerika unter seinem klingenden Künstlernamen Laurello. Sein erstes Engagement hatte er in einem Kuriositätenkabinett in Coney Island, New York. Dort bekam er auch seinen Übernamen «Menschliche Eule». Laurello faszinierte die Menschen deshalb besonders, weil er verglichen mit den anderen Darstellerinnen und Darstellern ganz normal aussah. Diesen Eindruck verstärkte er dadurch, dass er bei seinen Auftritten kein Zirkuskostüm, sondern stets eine schwarze Hose und ein weisses Hemd trug.

Begann Laurello dann mit seiner Vorführung, war der Schock beim Publikum dafür umso grösser. Vor ihren Augen geschah das scheinbar Unmögliche: Laurello drehte seinen Kopf immer weiter nach hinten, bis er in die komplett entgegengesetzte Richtung schauen konnte. In dieser Situation war es ihm möglich, zu trinken, aber nicht zu atmen. Neben Engagements bei Ringling Bros. and Barnum & Bailey, trat Laurello auch im Hubert’s Dime Museum und im Ripley’s Believe It or Not Odditorium, einem Vorgänger der heutigen Ripley’s-Attraktionen, auf.

Von der Bühne weg verhaftet

Über das Privatleben der «Menschlichen Eule» ist wenig bekannt. Emilia schenkte ihm zwei Söhne, doch die Ehe schien wenig glücklich zu sein. Laurello liess Emilia mit den Kindern in New York sitzen und zog alleine los. Das liess seine zehn Jahre jüngere Frau nicht auf sich sitzen und zeigte ihn bei der Polizei an. Diese machte sich auf die Suche nach dem Mann mit dem «drehbaren Kopf» und wurde 1931 in Baltimore fündig. Mitten in einem Auftritt wurde Laurello direkt ab der Bühne verhaftet. Zuvor soll er die Polizisten mit verdrehtem Kopf erblickt und ihnen noch zugezwinkert haben, wie die «New York Times» berichtete.

1 / 6 Martin Laurello konnte seinen Kopf fast komplett nach hinten drehen. In diesem Zustand konnte er noch trinken – auf der Bühne liess er sich jeweils ein Bier reichen. PD Atmen konnte er dagegen nicht. PD Das verriet er in einer Broschüre, die er bei seinem Engagement in der Dreamland Circus Side Show in Coney Island verkaufte. PD

Nach dieser unrühmlichen Episode soll er sich mit Emilia wieder ausgesöhnt haben. Doch eine andere Frau war gar nicht gut auf Laurello zu sprechen. Percilla Bejano, eine unter dem Namen «Monkey Girl» bekannte Zirkuskollegin, bezichtigte Laurello der Sympathien mit den Nazis. Er sei ein Mann, «der die US-Flagge nicht mag». Ob an den Vorwürfen etwas dran war, lässt sich nicht sagen. Fakt ist, dass einer seiner Söhne im Zweiten Weltkrieg auf amerikanischer Seite kämpfte und kurz vor Kriegsende den Tod fand.

Laurello, der mit dem Alter an Flexibilität einbüsste, schwenkte in späteren Jahren auf Dressurnummern mit Hunden und Katzen um. Er trat noch bis 1952 auf, bevor er 1955 an einem Herzinfarkt starb.

