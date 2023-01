Regierungsratswahlen 2023: Martin Neukom legt Kampagnenbudget offen

Dass er – so wie die anderen bisherigen Regierungsratsmitglieder – das Online-Tool Smartvote allerdings boykottiert, wird auf Twitter kritisiert.

Am 12. Februar 2023 wählt der Kanton Zürich eine neue Regierung und ein neues Parlament. Auch Grünen-Politiker Martin Neukom, der seit 2019 in den Regierungsrat gewählt wurde, tritt wieder an. Auf Twitter legt er nun offen, dass ihn seine Wahlkampagne insgesamt 140’000 Franken kostet. «Das ist ähnlich viel, wie für die Kampagne im Jahr 2019.» Der grösste Teil davon werde für Plakate, Inserate und Werbung auf den sozialen Medien verwendet. «Mir ist finanzielle Transparenz wichtig», schreibt Neukom dazu.