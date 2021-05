Abgang nach 15 Jahren - Martin Scholl tritt als CEO der Zürcher Kantonalbank zurück

Martin Scholl (59) hat sich entschieden, seine Funktion als Vorsitzender der Generaldirektion bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) per 31. August 2022 abzugeben und aus der Bank auszuscheiden. Scholl war seit über 40 Jahren für die ZKB tätig, seit 2002 in der Generaldirektion, welche er seit 2007 leitet.

Scholl spricht in einer Mitteilung der ZKB vom «perfekten Zeitpunkt, um das Steuer in naher Zukunft an die nächste Generation zu übergeben». Die Bank befinde sich in einer ausgezeichneten Verfassung. Der Prozess der Nachfolgeregelung erfolgt in der Verantwortung des Bankrats und wurde bereits in die Wege geleitet.