Martin Scorsese im Interview zu «Killers of the Flower Moon»

Martin Scorsese erzählt in «Killers of the Flower Moon» die traurige Geschichte des Stammes der Osage. 20 Minuten hat mit ihm und dem heutigen Stammesführer gesprochen.

Im neuen Film von Martin Scorsese «Killers of the Flower Moon» geht es um die Morde am Stamm der Osage in Amerika Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Regisseur, den Filmexperten den Regisseur unserer Zeit nennen, hat das Drehbuch basierend auf dem Roman des Journalisten David Graham geschrieben und mit dem heutigen Stammesführer der Osage, der den bezeichnenden Namen Chief Geoffrey Standing Bear trägt, zusammengearbeitet. Das Resultat ist ein dreieinhalbstündiger Film, der es in sich hat.

Filme wegen kultureller Aneignung in der Kritik

In der Vergangenheit hagelte es häufig Kritik, wenn weisse Personen eine zu grosse Rolle bei der Entstehung eines Filmes über Schwarze Geschichten einnahmen. So beispielsweise bei «The Help» (2011), bei dem der weisse Regisseur Tate Taylor die Geschichte einer schwarzen Dienstmagd, deren Erlebnisse auf wahren Begebenheiten beruhen, erzählte – und eine weisse Person in den Vordergrund stellte. Oder jüngst «Der junge Winnetou», der in der Schweiz vor dem Hintergrund einer kontroversen Debatte um Rassismus gar nicht in den Kinos gezeigt wurde. Martin Scorsese könnte sich also mit seinem neuen Film als weisser Mann auf heiklem Terrain bewegen – wie hat er sich ans Thema herangetastet?

Martin Scorseses Herangehensweise

20 Minuten fragt ihn im Interview deshalb direkt: «Herr Scorsese, wie sind Sie als ‹alter, weisser Mann› an das Thema herangegangen?»

«Als ich Chief Geoffrey Standing Bear traf, war ich nervös» Regisseur Martin Scorsese

Der 80-jährige Scorsese blickt kurz erstaunt in die Kamera, lächelt vorsichtig und erzählt: «Ich sagte mir früh, wenn ich jemals in etwas involviert sein werde, das mit Indigenen zu tun hätte, würde ich die Leute kennen lernen und mich bei ihnen wohlfühlen müssen.» Als er im Vorfeld der Arbeit am Drehbuch Chief Geoffrey Standing Bear, den heutigen Stammesführer der von den Mordfällen betroffenen Osage traf, sei er nervös gewesen. «Ich hatte den Eindruck, dass Chief Standing Bear vor allem wissen wollte, dass ich ihn nicht ausnutzen und die Geschichte nicht sensationalisieren werde», berichtet er von der damaligen Situation.

«Als wir das Drehbuch lesen konnten, waren wir hoffnungsvoll» Chief Geoffrey Standing Bear, Stammesführer der Osage

Es sei sehr respektvoll gewesen, ergänzt Chief Standing Bear im Interview. «Als wir das Drehbuch lesen konnten, waren wir hoffnungsvoll», erzählt er, «alle waren offen, involvierten uns in der Arbeit, liessen unsere Sprache und Kultur korrekt einfliessen.» So übertreffe der Film die Erwartungen von ihm und den Mitgliedern des Osage-Stammes. Denn das Trauma, welches das damalige «Terrorregime», wie Zeitungen titelten, auslöste, sitze tief.

Umgang der Osage mit dem Trauma

Vor der Realisation des Filmes hätten die älteren Mitglieder des Stammes über die damalige Zeit gesprochen, aber das Bewusstsein der jüngeren Generationen sei nicht besonders ausgeprägt gewesen. Chief Standing Bears Familie sei nicht betroffen, aber er kenne einige Familien, die geliebte Menschen verloren hatten. «Bei Zeremonien kommen wir zusammen, und diese Familien sind viel kleiner als die anderen», erzählt er. «Dass ihnen dieser Umstand bei jedem Treffen schmerzlich klar wird, war uns Nichtbetroffenen nicht bewusst.» Daher würden die Verfolgung und die damit einhergehenden Morde am Stamm der Osage mit dem Erscheinen des Films nun vermehrt erzählt und aufgearbeitet werden, schliesst Chief Standing Bear ab.

