Martin Walser ist gestorben

Sein Werk umspanne mehr als sechs Jahrzehnte, er habe die deutsche Literatur in dieser Zeit entscheidend geprägt. «Schreiben bedeutete für Martin Walser immer auch Verpflichtung zum schonungslosen Engagement», erklärte der Bundespräsident. Als «streitbarer und eigenwilliger politischer Geist» habe Walser weder Auseinandersetzungen noch Kritik gescheut und immer wieder mit politischen Essays in gesellschaftliche Debatten eingegriffen.

Einer der bedeutendsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur

Walser galt als einer der bedeutendsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. Er veröffentlichte mehr als 50 Bücher. Walser wurde am 24. März 1927 als Sohn eines Bahnhofgastwirts in Wasserburg am Bodensee geboren. Walsers erfolgreichstes Buch wurde der 1978 erschienene Millionenbestseller «Ein fliehendes Pferd», auch der «Tod eines Kritikers» 2002 war ein Publikumserfolg. Mit letzterem Werk entfachte Walser – einmal mehr – eine heftige Debatte.

Walser fühlte sich missverstanden

Die Diskussion knüpfte an eine andere Debatte an, die Walser wenige Jahre vorher ausgelöst hatte. Bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels klagte er 1998 in der Frankfurter Paulskirche über eine «Instrumentalisierung» des Holocausts. Der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, sprach von «geistiger Brandstiftung».