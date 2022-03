Martina Hingis erklärt, weshalb Tochter Lia «noch» nicht vom Tennis überzeugt ist

Ponys statt Tennis

Erste Versuche mit dem Tennisschläger in der Hand wagte die Dreijährige jedoch bereits. Immerhin übte ihr Mami im selben Alter schon ihr Talent. Dass sich die Begeisterung für den Tennis-Sport bis anhin in Grenzen hält, stört Hingis nicht grossartig. Sie unternehme viele andere Aktivitäten mit ihrer Tochter. So gehen sie etwa schwimmen, liessen Lia diese Wintersaison ihre ersten Skiversuche wagen und würden jeden Montag Ponyreiten gehen. «Daran hat sie eine Mega-Freude, eigentlich noch mehr als am Tennis», erzählt Hingis mit stolzem Lächeln und fügt ein «noch» hinter ihre Aussage.