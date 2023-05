Bereits am French Open: Martina Hingis wird Tennis-Kommentatorin bei SRF

Bald am SRF-Mikrofon: Martina Hingis.

Hingis, ehemalige Weltnummer 1, wird dann auch in Wimbledon im Einsatz stehen.

Die mit Abstand erfolgreichste Schweizer Tennisspielerin der Geschichte wird bereits am French Open (ab 28. Mai) als Expertin im Einsatz stehen. Dies verkündete das Schweizer Fernsehen SRF am Donnerstagmorgen. Allerdings wird Martina Hingis erst ab den Halbfinals beider Geschlechter am Mikrophon zu hören sein.