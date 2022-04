Ems-Chefin verbietet Wort «Krieg» – Martullo befeuert Putin-Knatsch in SVP

1 / 8 SVP-Nationalrätin und Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher verbietet ihren Mitarbeitenden, das Wort «Krieg» zu verwenden. Stattdessen sollten sie von «Ukraine-Konflikt» sprechen. 20min/Celia Nogler Das sorgt in der SVP für Kritik. 20min/Taddeo Cerletti «Dass auch den Mitarbeitenden in der Schweiz verboten wird, von einem Krieg zu sprechen, ist nicht nachvollziehbar», sagt ein Mitglied der SVP-Fraktion im Nationalrat. REUTERS



Als «militärische Operation» bezeichnet der Kreml den Angriffskrieg in der Ukraine. Beschönigende Worte wählt auch SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher. Die Chefin des Chemiekonzerns Ems verbietet ihren Mitarbeitenden, das Wort «Krieg» zu verwenden. Stattdessen sollten sie intern und extern von «Ukraine-Konflikt» sprechen.

Das sorgt in der SVP für Kritik. Diese Weisung wäre völlig gerechtfertigt, würde sie sich nur an die Mitarbeitenden in Russland richten, sagt ein Mitglied der SVP-Fraktion im Nationalrat, das anonym bleiben möchte. «Dass jedoch auch den Mitarbeitenden in der Schweiz verboten wird, von einem Krieg zu sprechen, ist nicht nachvollziehbar.» Es handle sich hier nicht um einen «Konflikt», sondern um eine grausame Invasion russischer Streitkräfte in die Ukraine.

Weitere SVP-Vertreterinnen und -Vertreter äusserten sich auf Anfrage zurückhaltend. Sie verurteilten beschönigende Worte für den Krieg, wollten Martullos Aktion aber nicht kommentieren.

«Unverständnis auf breiter Basis»

In der Partei brodelt es schon länger. Vor wenigen Tagen sorgte SVP-Nationalrat Andreas Glarner wegen seines Kreml-freundlichen Beitrags in der rechtsnationalen Zeitung «Schweizerzeit» für Schlagzeilen. Seiner Meinung nach sind die EU und die USA «ganz klar schuld an jedem weiteren Opfer des Krieges», kommt der Westen Putins Garantieforderungen nicht nach.

«Auf breiter Basis reagierten Mitglieder unserer Bezirkspartei mit Unverständnis auf Andreas Glarners Beitrag», sagt der Zürcher SVP-Nationalrat Martin Haab. Sie hätten kritisiert, dass ein Mitglied trotz der ganzen Tragik diese Krise öffentlich relativiere. «Es ist nicht der Zeitpunkt, mit einer solchen Wortwahl an die Öffentlichkeit zu gehen.» Nun müsse die Fraktionsleitung entscheiden, ob sie mit einzelnen SVP-Exponentinnen und -Exponenten das Gespräch für ein moderates Auftreten suchen wolle.

Auch Bruno Walliser bestätigt, dass man das Thema «Putin und Ukraine-Krieg» in der Partei aktuell diskutiere. Eine geschlossene Meinung vertrete die SVP dabei nicht. «Wie bei vielen anderen Themen gibt es auch hier unterschiedliche Meinungen.»

Politologe sieht keine Aufbruchsstimmung

SVP-Präsident Marco Chiesa dementiert die Knatsch-Gerüchte. Die SVP verurteile den Krieg gegen die Ukraine klar. Es sei «komplett haltlos, wenn nicht justiziabel» zu behaupten, Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher und Nationalrat Glarner seien auf Putins Linie.

Politologen beobachten bei der SVP Parallelen zur Pandemie. «Schon in der Covid-Krise fielen einige SVP-Exponenten mit radikalen Haltungen auf», sagt Lukas Golder, Politologe und Co-Leiter des Forschungsinstituts GFS Bern. Im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen 2023 vermittle die Partei aktuell keine Aufbruchsstimmung. «Sie hat in der Ukraine-Krise keine Linie gefunden, um für breite Kreise harte, aber akzeptable Positionen zu vertreten.» Stattdessen verstricke sich die Partei mit extremen Positionen einzelner Aushängeschilder in Widersprüche.

Ukraine-Krieg oder Ukraine-Konflikt? Streng genommen geht beides. Denn in der Ostukraine herrscht zwischen pro-ukrainischen Separatisten und ukrainischen Truppen seit 2014 ein Konflikt, der gemäss der Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) bereits als Krieg definiert werden kann. Dafür müssen folgende Merkmale erfüllt sein: Mindestens eine der Konfliktparteien ist eine reguläre Streitkraft. Die Konfliktparteien sind zentral organisiert und die Kämpfe weisen eine gewisse Kontinuität auf. Völkerrechtlich gesehen ist ein Konflikt allerdings erst dann ein Krieg, wenn mindestens eine Partei diesen auch zu einem Krieg erklärt hat. Das kommt allerdings kaum mehr vor, weswegen «Krieg» in der völkerrechtlichen Praxis fast vollständig durch «bewaffneter Konflikt» abgelöst wurde. Das soll sicherstellen, dass die in den Genfer Konventionen und der Haager Landkriegsordnung verankerten Grundsätze auch gelten, ohne dass eine förmliche Kriegserklärung abgegeben wurde. Mit der Invasion Russlands vom 24. Februar sprechen Experten und Expertinnen wie Sabina Fischer vom Thinktank SWP von einem klaren Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine: Gewalt durch einen Staat gegen einen anderen, ohne dass der Angreifer vorher selbst angegriffen worden wäre oder einen Angriff unmittelbar befürchten müsste.