Sorge um künftige Stromversorgung : Martullo-Blocher plädiert für den Bau neuer Atomkraftwerke

SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher befürchtet in der nahen Zukunft einen Engpass bei der Energieversorgung. Diesem will sie mit Atomkraft begegnen.

So sollen AKWs wie das in Gösgen-Däniken länger laufen dürfen.

«Mit dem Ausstieg aus der Kernkraft wird uns ein Drittel des Stroms fehlen», sagt Ems-Chemie-Chefin Martullo-Blocher in einem aktuellen Interview, das der «Blick» am Donnerstag publizierte. Diesen mit sauberer erneuerbarer Energie zu ersetzen geht für sie nicht auf: Selbst wenn man «alle denkbaren Wasserkraftprojekte» bauen würde, wäre diese Strommenge nur «ein Tropfen auf den heissen Stein.» Auch das Vorhaben, 15-mal so viele Solarenergie-Anlagen zu bauen, bietet für sie keine Lösung gegen künftige Strom-Engpässe: Solarzellen würden fast nur im Sommer Energie produzieren – «wir brauchen den Strom aber im Winter!»