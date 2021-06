Neuer Streaming-Hit - Marvel-Serie «Loki» hat einen Rekordstart hingelegt

So haben allein in den USA fast 900’000 Haushalte die Serie abgerufen seit dem Start am 9. Juni.

Nur einen Tag nach dem Start am 9. Juni haben gemäss dem US-Branchenblatt «Deadline» schon 890’000 Haushalte die Serie abgerufen - allein in den USA. Damit hat die Serie die bisherigen Spitzenreiter «The Falcon and the Winter Soldier» (759’000 Zuschauende) und «WandaVision» (655’000 Zuschauende) bereits überholt. Wie letztere Serie und auch «The Falcon and the Winter Soldier» schliesst «Loki» mit seiner Handlung an den letzten Avengers-Streifen «Endgame» aus 2019 an.