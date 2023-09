Chris Evans und Alba Baptista haben geheiratet

Der Marvel-Star soll in Anwesenheit seiner Co-Stars, darunter Robert Downey Jr. und Chris Hemsworth, den Bund der Ehe eingegangen sein.

Chris Evans und Alba Baptista sind laut US-Medien in Cape Cod den Bund der Ehe eingegangen.

Mehrere US-Medien berichten, dass sich Chris Evans (42) und seine Partnerin Alba Baptista (26) das Jawort gegeben haben. Die Trauung soll auf einem Privatanwesen in Cape Cod, Massachusetts, stattgefunden haben. Viele der berühmten Freunde des Paares sollen ebenfalls in der Gegend gesichtet worden sein, berichtet «People», darunter Evans’ Marvel-Co-Stars Robert Downey Jr. (58) mit Ehefrau Susan Downey (49) sowie Chris Hemsworth (40) und dessen Frau Elsa Pataky (47). Auch Jeremy Renner (52), John Krasinski (43) und Emily Blunt (40) waren angeblich vor Ort.

Im Januar 2023 hatte Chris Evans auf seinem Instagram-Account seine Beziehung bestätigt. Zum Start des neuen Jahres veröffentlichte der ehemalige «Captain America» ein Video, in dem er die vergangenen zwölf Monate auf witzige Weise Revue passieren liess und zugleich seine Liebe zu Alba Baptista öffentlich machte. In dem Clip lauerten sich seine Freundin und er abwechselnd auf und erschreckten sich jeweils mit einem lauten Schrei. Seit Juni hat der Schauspieler seine Social-Media-Kanäle jedoch deaktiviert.

Wer ist Alba Baptista?

Die in Lissabon geborene Baptista hat sich auch schon auf dem deutschen Schauspielmarkt einen Namen gemacht. 2021 gewann sie im Rahmen der Berlinale den Titel als «European Shooting Star». Laut «People» engagiert sich Baptista zudem für humanitäre Zwecke und spricht fünf Sprachen. Im Kino war sie unter anderem in der Tragikomödie «Mrs. Harris und ein Kleid von Dior» an der Seite von Isabelle Huppert (70) zu sehen.