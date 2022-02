Mary J. Blige begeistert auf ihrem neuen Album mit radikaler Offenheit

Doch bis dahin war es musikalisch länger ruhig um die New Yorkerin, die in den frühen 90ern durchstartete. Damals mischte Mary J. Blige als eine der ersten Frauen die männlich dominierte Hip-Hop-Szene auf.

Am Wochenende gesellte sich ein geschichtsträchtiger Auftritt an der Super-Bowl-Halbzeit-Show dazu. Die Bilder der Rap- und Hip-Hop-Supergroup (v.l.n.r.: Eminem (49), Kendrick Lamar (34), Dr. Dre (56), 50 Cent (46), Mary J. Blige (50) und Snoop Dogg (50)) gingen um die Welt.

20 Minuten Radio hörst du kostenlos über unsere App, DAB+ in Zürich, Bern, Thun, Biel, St. Gallen, Basel und Luzern sowie über UKW in der Region Zürich auf 93,0 und 105,0.

Mary J. Blige schlägt Brücken

So flächendeckend und nachhaltig wie sie hat sich bis heute keine Frau in der Szene etabliert. Die New Yorkerin ist seit den frühen 90ern eine beständige Grösse der Entertainment-Branche, ihre aktuelle Single «Here With Me» mit Szene-Star Anderson Paak (36) beweist es einmal mehr.