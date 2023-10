Mary Lou Retton: Kunstturn-Legende ist ausser Lebensgefahr

Olympiasiegerin 1984

Retton war 1984 ins Los Angeles Olympiasiegerin im Mehrkampf geworden. Sie war die erste US-Amerikanerin, der das gelang. Ausserdem gewann sie in L.A. Silber im Sprung und mit dem Team Bronze am Boden und am Stufenbarren – und das alles mit nur 16 Jahren. Die nur 1,45 m grosse Retton löste mit diesen Erfolgen in den USA einen Kunstturn-Boom aus.