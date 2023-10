Mary Lou Retton ringt um ihr Leben, ist aber nicht versichert

«Wir bitten Sie, wenn Sie in irgendeiner Weise helfen können, dass Sie erstens beten und zweitens uns bei der Finanzierung der Spitalrechnung helfen», schrieb sie. 50’000 Dollar (45’000 Franken) sollten erreicht werden, am Mittwoch waren über 160’000 Dollar (144’000 Franken) eingegangen, die Soldaritätswelle war riesig.

Olympische Spiele 1984 als Höhepunkt

Retton war 1984 ins Los Angeles Olympiasiegerin im Mehrkampf geworden. Sie war die erste US-Amerikanerin, der das gelang. Ausserdem gewann sie in LA Silber im Sprung und mit dem Team sowie Bronze am Boden und am Stufenbarren – und das alles mit nur 16 Jahren. Die nur 1,45 m grosse Retton löste mit diesen Erfolgen in den USA einen Kunstturn-Boom aus.