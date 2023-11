Maryanne Trump: Ältere Schwester von Ex-US-Präsident Donald Trump verstorben

Maryanne Trump Barry, die ältere Schwester von Ex-US-Präsident Donald Trump, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Die «New York Times» berichtet unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Barry am Montagmorgen in ihrem Haus in der Upper East Side von Manhattan leblos aufgefunden worden sei. Eine Todesursache ist bisher nicht bekannt. Laut «ABC News» lehnte ein Sprecher des ehemaligen Präsidenten eine Stellungnahme ab.

Barry war bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2019 leitende Richterin am US-Berufungsgericht. 1983 wurde sie vom damaligen Präsidenten Ronald Reagan an das US-Bezirksgericht für den Bezirk New Jersey berufen und anschliessend 1999 vom damaligen Präsidenten Bill Clinton ans Berufungsgericht für den dritten Bezirk. Barry ging in den Ruhestand, als eine Untersuchung über richterliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit angeblichen betrügerischen Steuer- und Finanztransaktionen ihres Vaters und ihrer Geschwister lief. Die Untersuchung wurde ohne Ergebnis abgeschlossen.