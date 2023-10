Meryl Streep gibt Trennung von Don Gummer bekannt

1 / 4 Ihre Beziehung hielten Meryl Streep und Don Gummer von Anfang an sehr privat – genau wie die Trennung. imago images / UPI Photo Nun wurde bekannt, dass das Paar bereits seit sechs Jahren getrennt lebt. imago stock&people Die beiden haben vier Kinder. Hier sind sie zusammen mit Tochter Grace an der Premiere von «Mamma Mia». imago stock&people

Darum gehts Meryl Streep und Don Gummer waren seit 1978 ein Paar.

Ihre Beziehung hielten sie sehr privat.

Nun machen sie nach 45 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt.

Die mehrfache Oscarpreisträgerin Meryl Streep (74) und der gefeierte Bildhauer Don Gummer (76) sind seit vielen Jahren getrennt. In einem exklusiven Statement bestätigte ein Sprecher der «New York Post»: «Don Gummer und Meryl Streep sind seit mehr als sechs Jahren getrennt, und obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden.»

Bekannt wurde die überraschende Nachricht am Tag der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises 2023 in Spanien. Dort trug die Schauspielerin allerdings noch ihren Ehering. Zuletzt gemeinsam gesehen wurde das Star-Paar bei den Oscars 2018.

Meryl Streep und Don Gummer verliebten sich 1978

Streep und Gummer heirateten im Herbst 1978 und bekamen vier gemeinsame Kinder: den Singer-Songwriter Henry Wolfe (43) sowie die Schauspielerinnen Mamie Gummer (40), Grace Gummer (37) und Louisa Jacobson (30). Ausserdem haben sie inzwischen fünf Enkelkinder.

Die Familie besitzt ein Anwesen in der ruhigen, historischen Stadt Salisbury in Connecticut. Neben dieser Farm teilten sich die Noch-Eheleute ein weitläufiges Tribeca-Loft in New York City, bis sie es im Januar 2020 für 15,8 Millionen Dollar verkauften. Streep kaufte dann im Juli 2020 ein vier Millionen Dollar teures Haus in Pasadena, Kalifornien.

Streep und Gummer lernten sich 1978 über Streeps Bruder Harry kennen. Damals trauerte die Schauspielerin um ihren verstorbenen Freund John Cazale, mit dem sie für den Film «Deer Hunter» zusammenarbeitete. Er starb 1978 an Lungenkrebs. Streep und Gummer heirateten noch im selben Jahr und hielten ihre Beziehung seither privat.

Meryl Streep: «Du hast mir alles gegeben»

Als sie nach dem Geheimnis ihrer langen Ehe gefragt wurde, sagte Streep – die zuletzt in Hulus «Only Murders in the Building» zu sehen war – Vogue im Jahr 2002: «Guter Wille und die Bereitschaft, sich zu beugen – und ab und zu den Mund zu halten.» Sie fügte hinzu: «Es gibt keinen Plan, wie man eine Familie gründet: Es ist immer eine enorme Verhandlung.»

Im Jahr 2017 machte Streep einen seltenen Kommentar über ihren Ehemann, nachdem sie nach ihrem Auftritt in «The Iron Lady» den Preis als beste Schauspielerin entgegennahm. Zu Beginn ihrer Rede sagte sie: «Zuerst möchte ich Don danken, denn wenn ich das am Ende der Rede täte, würde das mit Musik übertönt werden. Ich möchte, dass du weisst, dass du mir alles gegeben hast, was mir in unserem Leben am meisten am Herzen liegt.»

Das Paar war bei den Oscars stets präsent, da Streep für die Rekordzahl von 21 Oscar-Verleihungen nominiert wurde und drei davon gewann.

