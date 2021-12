Bartgeier vermehren sich – Mascha und Hans erwarten bald Nachwuchs

Im 2021 hat es 50 neue junge Bartgeier in den Alpen gegeben. Über 300 Bartgeier leben damit in den Alpen. Auch im Tierpark Goldau freut man sich darüber.

1 / 5 2021 war ein gutes Jahr für Bartgeier. Wie der WWF in einer Mitteilung schreibt, habe es im ganzen Alpenraum einen Zuwachs von 50 Junggeiern gegeben. Tierpark Goldau Auch im Tierpark Goldau, wo Bartgeier gezüchtet werden, freut man sich über den Zuwachs. «Das ist eine Genugtuung und gibt einem den Antrieb, weiter zu machen», sagt Tierpark-Tierarzt Martin Wehrle. Tierpark Goldau Zudem konnte der Tierpark bekanntgeben, dass Bartgeier-Dame Mascha am 28. Dezember 2021 ein Ei gelegt hat. Tierpark Goldau

Nun brüten die beiden Vögel das Ei für 50 bis 55 Tage aus. Im Februar soll der Jungvogel dann schlüpfen.

Bereits vor einem Jahr hatten die beiden Bartgeier ein Ei. Das Küken verstarb damals jedoch kurz nach dem Schlüpfen.

Anfangs des 20. Jahrhunderts war der Bartgeier in den Alpen ausgerottet. Mittlerweile laufen aufwändige Wiederansiedlungsprojekte im ganzen Alpenraum. Mit Erfolg: Wie der WWF in einer Medienmitteilung schreibt, gehört der Bartgeier zu den Gewinnern im Jahr 2021. Im ganzen Alpenraum habe es einen Zuwachs von 50 Junggeiern gegeben. 44 davon seien in der Wildnis geschlüpft, sechs weitere wurden ausgewildert. «In den Alpen fliegen damit wieder über 300 Bartgeier», so der WWF.

«Gibt einem Antrieb, weiter zu machen»

Der Natur- und Tierpark Goldau ist federführend am Erhaltungszucht- und Wiederansiedlungsprogramm für Bartgeier beteiligt. Dafür leben mehrere Bartgeier-Brutpaare im Park. Zudem kommen sämtliche Bartgeier, die in der Schweiz ausgewildert werden, zuerst einige Tage im Natur- und Tierpark Goldau in Quarantäne. Beim Tierpark Goldau freut man sich, dass die Bartgeier zu den Gewinnern gehören. «Das ist eine Genugtuung und gibt einem den Antrieb, weiter zu machen», sagt Tierpark-Tierarzt Martin Wehrle.

Kurz nach Weihnachten gibt es nun weitere gute Bartgeier-Nachrichten aus Goldau. Wie der Tierpark auf den sozialen Medien bekannt gab, legte Bartgeier-Dame Mascha am 28. Dezember 2021 ein Ei. Gemeinsam mit ihrem Partner Hans wird das Ei nun ausgebrütet. Wie die beiden Vögel das Ei ausbrüten kann in einem Livestream mitverfolgt werden. «In etwa 50 bis 55 Tagen wird das Küken dann schlüpfen», so Wehrle.

Noch unklar, was mit dem Jungvogel passiert

Bis Februar muss man sich also noch gedulden, um das Bartgeierküken zu sehen. Danach gibt es zwei Möglichkeiten, was mit dem Vogel passiert. «Entweder wird das Jungtier dann später ausgewildert, oder es kommt in eine andere Zuchtstation», erklärt Tierarzt Wehrle. Was dann tatsächlich mit dem Nachwuchs-Bartgeier geschieht, hänge von verschiedenen Faktoren wie dem Geschlecht oder der Genetik ab. Das kann erst nach dem Schlüpfen entschieden werden. Auch in der Zentralschweiz finden immer wieder Bartgeier eine neue Heimat. Der Nachwuchs von Goldau wird aber sehr wahrscheinlich nicht in der Schweiz ausgewildert.

Bereits im Dezember 2020 haben Mascha und Hans ein Ei ausgebrütet. Damals starb das Küken jedoch kurz nach dem Schlüpfen. Statt ihres echten Eis brütete das Bartgeierpaar Mascha und Hans damals ein Ei aus Gips aus. Dies, damit die beiden Bartgeier ein fremdes Küken hätten adoptieren können. Damals wurde aber nicht rechtzeitig ein Küken zur Adoption gefunden. Im Tierpark freut man sich darum, dass die beiden Bartgeier eine neue Chance auf Nachwuchs erhalten.