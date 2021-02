Ennenda GL, 24.02.2021: Am Mittwochabend kam es zu einem Arbeitsunfall. Bei Arbeiten an einer Maschine in einem Blechbearbeitungsbetrieb setzte sich ein Plattengreifer in Bewegung und traf einen 45-Jährigen am Rücken. Daraufhin stürzte er und verletzte sich an Kopf und Rücken.

Am Mittwochabend kam es an der unteren Allmeind in Ennenda zu einem Arbeitsunfall. Der Unfall ereignete sich in einem Blechbearbeitungsbetrieb. Bei Arbeiten an einer Maschine setzte sich ein Plattengreifer in Bewegung und traf einen Mechaniker am Rücken. Der 45-Jährige stürzte und verletzte sich dabei an Kopf und Rücken. Die Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital Glarus. Die Umstände des Unfalls werden untersucht, so die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung.