Tod bei Vorstellungsgespräch – Maschine zieht Haare von 21-Jähriger ein und reisst ihr die Kopfhaut ab

Ihre langen Haare verfingen sich während der Fabrikführung in einer der Maschinen.

In Borissow in Weissrussland starb die 21-jährige Belarussin Umida Nazarowa nach einem schweren Unfall bei einer Fabrikbesichtigung. Die junge Frau interessierte sich für eine Stelle, bei der Schweissdrähte und Elektroden hergestellt werden. Sie war für ein Vorstellungsgespräch vor Ort.

Bei der Führung durch die Fabrik verhedderte sich ihr langes offenes Haar in einer der Maschinen und wickelte sich um ihren Hals, schreibt «Daily Mail» . Als sich die Person, die Umida die Fabrik zeigte, zu ihr umdrehte, war es bereits zu spät. Die Haare der Frau hatten sich schon so stark verfangen, dass sie ihr letztlich sogar die Kopfhaut abrissen.

Von eigenen Haaren erwürgt

Sie habe blutüberströmt neben der Maschine gelegen. Die Frau sei von ihren eigenen Haaren stranguliert worden. «Wenn ihre Kopfhaut nicht abgerissen wäre, wäre sie an Ort und Stelle von ihren eigenen Haaren erwürgt worden», so ihre Mutter. Weiter sagt Olga Nazarowa: «Ihre Kehle war laut Arzt verletzt. Ihre Haare wickelten sich um ihren Hals und sie wurde in die Maschine gezogen.»