Invasion der Ukraine : Maschinengewehre und Flugabwehrraketen – der Westen liefert Waffen in die Ukraine

Insgesamt 27 Nationen, darunter auch Grossbritannien und die USA, wollen die Ukraine mit humanitärer Hilfe und Waffen unterstützen. Derweil dauern die Kämpfe in der Hauptstadt und weiteren Teilen der Ukraine an.

1 / 6 In einer Konferenz am Freitagabend haben 27 Nationen zugestimmt, die Ukraine mit Waffen und Hilfsgütern zu beliefern. REUTERS Die Ukraine soll vor allem Munition und Luftabwehrsysteme erhalten. Im Bild das Luftabwehrsystem «Patriot» der deutschen Bundeswehr. imago images/BildFunkMV Ausserdem Panzerabwehrwaffen, um russische Fahrzeuge am Vorstoss zu hindern. (Symbolbild) REUTERS

Darum gehts Nach der russischen Invasion wollen diverse Länder die Ukraine mit Waffen und Munition unterstützen.

Unter den 27 teilnehmenden Nationen sind auch Länder, die nicht Mitglied der Nato sind.

Konkret sollen Munition, Panzer- und Luftabwehrwaffen sowie medizinische Güter in die Ukraine fliessen.

Gemäss Berichten von «Sky News» haben sich mehrere Nationen dazu entschieden, die Ukraine mit Waffen und Hilfsgütern zu unterstützen. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace organisierte am Freitagabend eine virtuelle Konferenz zu Militärhilfe. An dem Meeting haben insgesamt 25 Nationen ihre Unterstützung für das von Russland attackierte Land zugesichert, ausserdem bestätigten zwei Nationen, die nicht an der Konferenz teilnehmen konnten, ihre Unterstützung. Die Nato war ebenfalls mit einem Repräsentanten vertreten.

Sinneswandel bei einzelnen Staaten

Konkret sollen sich die Hilfslieferungen vor allem aus Munition, Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrsystemen und medizinischen Hilfsgütern zusammensetzen. Die Lieferung soll laut «Sky» trotz des Krieges erfolgen können. Unter den 27 Ländern befinden sich auch solche, die sich vor der russischen Invasion gegen Waffenlieferungen in die Ukraine ausgesprochen hatten, und Nicht-Nato-Staaten. Einzelne Länder haben bereits Informationen zum Umfang der Hilfsgelder oder konkreten Waffensystemen veröffentlicht.

So werden die Niederlande 200 Stinger Flugabwehrraketen an die Ukraine liefern. Das teilte die Regierung dem Parlament am Samstag in Den Haag mit. Die Regierung reagiere damit auf ein Ersuchen der Ukraine. Die sogenannten Stinger-Raketen können zum Beispiel Flugzeuge und Helikopter treffen.

Scharfschützengewehre und Stinger

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Niederlande der Lieferung von Waffen und militärischen Gütern zugestimmt. Dazu gehörten 100 Scharfschützengewehre mit 30’000 Stück Munition sowie Radargeräte und Minen-Detektoren. Ein Teil davon sei am Samstag verschickt worden, der Rest solle so schnell wie möglich folgen. Die Niederlande hätten allerdings ebenso wie auch andere Verbündete «logistische» Probleme.

Gemäss Jakub Janda, einem Mitglied des Abgeordnetenhauses des Parlaments der Tschechischen Republik, hat die tschechische Regierung Waffenlieferungen an die Ukraine im Wert von 7,5 Millionen Euro gutgeheissen, was etwa 7,8 Millionen Franken entspricht. Die Waffen würden so schnell als möglich geliefert, ausserdem sollen noch mehr folgen.

Tschechien schickt Maschinengewehre

Tschechien schickt der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Militärhilfe. Es handele sich um Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Scharfschützengewehre und passende Munition, teilte Verteidigungsministerin Jana Cernochova am Samstag bei Twitter mit. Die Lieferung habe einen Gesamtwert von umgerechnet rund 7,5 Millionen Euro. Bereits Ende Januar hatte die Regierung in Prag entschieden, der Ukraine 4000 Artilleriegranaten zur Verfügung zu stellen. Zudem sei man bereit, verletzte ukrainische Soldaten in tschechischen Krankenhäusern zu behandeln.

