Niederuzwil SG - Maserati-Fahrerin will Katze ausweichen und kracht in Bushaltestelle

In der Nacht auf Samstag ist eine Maserati-Fahrerin in Niederuzwil SG in eine Bushaltestelle gekracht. Laut eigenen Aussagen musste sie einer Katze ausweichen.

In Niederuzwil SG ereignete sich in der Nacht auf Samstag ein Unfall. Kurz nach Mitternacht fuhr eine 36-jährige Maserati-Fahrerin und ihr Beifahrer (31) auf der Bahnhofstrasse in Richtung Bahnhof Uzwil. Laut eigenen Aussagen soll im Bereich von der katholischen Kirche eine Katze die Strasse überquert haben, worauf die Autofahrerin erschrak, schreibt «BRK News» in einer Mitteilung.