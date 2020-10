Die Partie Stade Rennes gegen Krasnodar in der Champions League gerät zur Ausnahmesituation, die Fans eskalieren. Trotz Pandemie-Grossalarm in Frankreich.

«Gibt es kein Corona?» : Maske am Kinn, kein Abstand – verstörende Fan-Szenen in Rennes

Darum gehts Stade Rennes spielte am Dienstagabend gegen FK Krasnodar.

Die Partie endete 1:1.

Verstörend waren jedoch die Fans. Es schien, dass es für sie das Coronavirus nicht gibt, hielten sie sich doch an keine Sicherheitsregeln.

Verstörende Szenen in Pandemiezeiten gab es während des Champions-League-Gruppenspiels zwischen Stade Rennes und FK Krasnodar (1:1) zu sehen. So bevölkerten bei der Heimpartie des Ligue-1-Clubs rund 5000 Zuschauer den Roazhon Park – und gaben dabei wenig auf Hygienemassnahmen und Mindestabstand.

So war auf TV-Bildern eindeutig zu erkennen, wie Zuschauer ihre Maske unter dem Kind trugen, anstatt damit Mund und Nase zu bedecken. Und als Rennes in der 56. Minute per Penalty in Führung ging, gerieten Fans völlig ausser Kontrolle, stürmten beinahe die Bande zum Rasen und standen schreiend und ungeschützt direkt am Spielfeldrand.

Fans waren erlaubt

Die Reaktionen: wütend und fassungslos. Auf Twitter fragten mehrere User: «Gibt es in Rennes etwa kein Corona?» Und auch der TV-Kommentator des Spiels war ratlos angesichts der Zuschauerdichte im Stadion. Seine Reaktion tendierte von sprach- und fassungslos bis wütend angesichts der Leichtfertigkeit in Corona-Zeiten.

Wer sich nun fragt, wie das möglich war und ob es zulässig war, dass so viele Menschen so eng beieinander standen, dem kann gesagt werden: Ja, all das war zulässig – zumindest teilweise. Denn: Die lokalen und nationalen Behörden haben bei der Auslastung der Stadien alleinige Entscheidungsgewalt, während die Uefa nur Empfehlungen für Rahmenbedingungen abgibt, wonach Spielstätten maximal zu 30 Prozent ausgelastet sein dürfen. Und die Stadt Rennes erlaubte diese Auslastung.

Jedoch – und das ist der entscheidende Punkt – gilt auch in Frankreich ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Regeln besagen, dass die Maske getragen werden muss. Nur interessierte das im Rennes-Stadion offenbar die wenigsten Fans.

Schon vor der Partie schien Corona egal zu sein